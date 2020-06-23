В Совфеде считают, что прогрессивная шкала НДФЛ поможет уменьшить социальное расслоение

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Увеличение с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год должно уменьшить уровень социального расслоения в российском обществе, заявил ТАСС во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, комментируя соответствующее предложение президента России Владимира Путина.

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ.

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ. Главное из обращения Владимира Путина

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"Данная инициатива является социально справедливой, учитывая падение реальных доходов населения в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, изменение ставки НДФЛ для обеспеченных граждан должно уменьшить уровень социального расслоения в российском обществе, социального неравенства", - отметил Рябухин.

Он добавил, что комитет ранее неоднократно обсуждал предложение ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, но не получал поддержки со стороны Минфина.

"Можно спорить по поводу величины ставки или о верхней границе дохода граждан, но сама идея президента является очень правильной", - подчеркнул сенатор.

По мнению Рябухина, соответствующий закон может быть принят обеими палатами парламента в течение месяца.