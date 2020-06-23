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В Госдуме назвали справедливой ставку НДФЛ в 15% для получающих 5 млн руб. в год

По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирины Гусевой, "эта цифра выверена, просчитана"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") считает справедливой ставку НДФЛ в 15% для граждан, получающих больше 5 млн рублей в год.

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"Эта мера, по большому счету, сложилась из обращений в той кризисной ситуации, о которой многие говорили. На самом деле, [НДФЛ] 15% для тех людей, которые получают больше 5 млн [рублей] в год, - это действительно справедливая шкала. При этом эти деньги будут идти "окрашенными". Эта сумма в сегодняшних цифрах и подсчетах - 60 млрд рублей, которые идут на лечение, реабилитацию, приобретение лекарств на детей, болеющих редкими заболеваниями", - заявила Гусева ТАСС.

Она отметила, что ситуация сильно изменилась по сравнению с тем, когда была принята плоская шкала НДФЛ. "Я хотела бы напомнить, что у нас в 1990-х и зарплаты по несколько месяцев не давали, <...> и зарплаты были очень маленькие. А сегодня все изменилось, все по-разному зарабатывают, кроме бюджетной сферы, - и крупные корпорации, и коммерческие организации. И есть категории людей, которые, к сожалению, вынуждены порой один на один решать проблемы своих детей. Государство, конечно же, решает проблему, помогает, но это будет очень справедливо, если те, кто больше 5 млн [рублей] в год получает, - они действительно будут платить не 13%, а 15%. Абсолютно нормальная цифра", - подчеркнула депутат.

По словам Гусевой, "эта цифра выверена, просчитана". "Это не просто президент сказал об этом, это значит, что предварительно была проделана серьезная работа", - добавила она.

Госдума, в свою очередь, сможет оперативно приступить к рассмотрению инициативы президента, полагает Гусева.

"Конечно же, мы это оперативно рассмотрим, тем более что мы сегодня в Думе приняли решение, что нам весь июль надо поработать. Я считаю, что мы это сделаем, потому что у нас достаточно времени и в комитетах, естественно, проработать. Я говорю обо всех цифрах, о которых сегодня говорил президент. Налог вступит в силу с 1 января 2021 года, поэтому, по большому счету, у нас есть время просчитать все цифры", - резюмировала депутат.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"Гусева, Ирина Михайловна
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