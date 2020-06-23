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Более 274 млрд руб. пойдет на единовременные выплаты на детей до 16 лет

Выплаты будут перечисляться с 1 июля, сообщили в пресс-службе Минтруда

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Свыше 274 млрд рублей будет направлено на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Выплаты будут перечисляться с 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

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Во вторник президент Владимир Путин анонсировал, что россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Позже глава государства подписал указ о новой единовременной выплате.

"Всего в нашей стране свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, уточнили в ведомстве, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

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