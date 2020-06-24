Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Повышение НДФЛ от 5 млн руб. в год с 13% до 15% с января 2021 года само по себе вряд ли сможет драматически изменить поведение инвесторов, но в совокупности с вводимым налогом на процент по вкладам и инвестициям все же заставит граждан, а также брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, сказали ТАСС опрошенные эксперты.

Учитывая, что прогрессивная ставка налога будет считаться с превышения суммы дохода в 5 млн руб., под налогообложение в 15% попадают не только обеспеченные клиенты, но и верхний сегмент среднего класса. Повышение НДФЛ на 2 п. п. нужно рассматривать в контексте с ранее анонсированным введением налога на процентный доход по вкладам и долговым ценным бумагам, считают эксперты.

"На стратегиях скорее скажется отмена льгот по облигационным купонам. Тут мы видим, что кроме рыночного падения купонов, убирается и льгота НДФЛ, что серьезнее. Это повлияло на наши инвестиционные стратегии, и будет влиять в дальнейшем", - сказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами "Альфа-Капитал" Николай Швайковский. Он предположил, что для нивелирования налоговых ужесточений, средства клиентов в будущем могут перераспределяться в активы с потенциально большей доходностью, в частности в рынок акций.

Ввиду совокупности налоговых нововведений еще менее привлекательными для граждан станут депозиты, особенно валютные, "так как теперь они находятся под действием стандартного налогообложения, которое со следующего года возрастет до 15% для самых крупных счетов", пояснил глава институциональной дистрибуции в России и СНГ "Ренессанс Капитал" Григорий Седов. Дополнительное же внимание инвесторов могут получить налоговые вычеты, связанные с долгосрочным владением ценными бумагами, которые освобождают от налогообложения до 9 млн руб. дохода за первые 3 года и при сохранении инвестиции увеличивают эту сумму на 3 млн ежегодно, добавил эксперт.

Также произойдет рост использования и других легальных схем по оптимизации налогов. Это в том числе инвестиционные паи, закрытые ПИФы, где не платятся налоги внутри фонда, а также российские специальные зоны и т. д., считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий. Он считает, что в целом потенциально может увеличиться запрос на иностранные паспорта и использование офшорных схем по оптимизации средств.

По мнению начальника управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александра Бородкина, клиенты, имеющие доход более 5 млн руб. в год, могут сократить траты и сбережения, однако на достаточно незначительные величины.