"Ъ": льготы для IT предлагают компенсировать отменой нулевого НДС на продажу софта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ предлагает компенсировать расходы бюджета на поддержку IT-отрасли отменой с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.

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Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения ведомства по результатам совещания у президента РФ Владимира Путина 10 июня.

По данным издания, отмена льготы по НДС может принести дополнительные 42,5 млрд рублей в бюджет в 2021 году. Компаниям, чье ПО включено в реестр отечественного, могут предоставить субсидии на сумму 11,4 млрд рублей в 2021 году.

Как отмечает газета, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и Минфину проработать предложения Минкомсвязи и предоставить согласованную позицию.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания 10 июня о развитии отрасли связи и ИТ поручил правительству подготовить комплексный план поддержки отрасли и включить эти меры в общенациональный план восстановления экономики. Кроме того, правительство должно подготовить предложения о создании комфортной бизнес-среды для сферы ИТ, включая решения по комплексному "налоговому маневру".

Кроме того, 23 июня в ходе обращения к россиянам глава государства предложил снизить для IT-отрасли ставку страховых взносов с 14% до 7,6% и ставку налога на прибыль с 20% до 3% на бессрочной основе. Таким образом, налогообложение IT-сектора в России может стать одним из самых низких в мире, указал Путин.