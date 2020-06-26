Эксперты: открытие зоопарков и дельфинариев на Кубани распределит поток отдыхающих

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Предстоящее с 27 июня возобновление работы объектов туристического показа в Краснодарском крае позволит распределить высокий поток отдыхающих, прибывающих в регион после снятия карантина на фоне закрытия зарубежных курортов, наиболее востребованными в этом сезоне могут стать индивидуальные экскурсии, рассказали опрошенные ТАСС эксперты отрасли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона накануне принял решение о возможности возобновления работы в условиях пандемии коронавируса объектов туристического показа в регионе с 27 июня. С предстоящей субботы отдыхающих смогут принимать зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе и другие объекты туристического показа. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщал, что с начала недели после снятия режима карантина с 21 июня только авиарейсами в регион прибыли более 67 тыс. человек, большая часть из них приехали на отдых на курорты региона.

"[Новые послабления ограничительных мер] будут рассредотачивать людей. Они все были бы на море, уже достаточно жарко, но есть время, когда не рекомендовано находиться на пляже, у них будет, куда пойти и чем заняться. Чем больше мест открыто, тем люди будут рассредоточены. Это, мне кажется, даже с точки зрения безопасности наиболее положительно", - сказала ТАСС генеральный директор туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова.

Представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева отметила, что это имеет важность на фоне повышенного спроса на отдых в Краснодарском крае, который в данный момент обусловлен тем, что остаются закрытыми зарубежные курорты. "Денежные средства туристов зависли у операторов, то есть за заграничные туры им деньги не возвращают. Для того, чтобы отдохнуть, они вынуждены производить перебронирования на курорты Краснодарского края. Сейчас людей едет очень много, есть брониронирования, которые происходят день в день с заездом, основная масса бронирований до 10 июля", - сказала собеседница агентства.

Но руководитель одного из крупных региональных туроператоров Кубани "Риал-тур" Римма Алексаньянц (занимается в том числе реализацией туров межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства") пояснила, что возобновление работы объектов турпоказа не говорит о возобновлении экскурсионного отдыха в регионе, так как послабления, касающиеся возобновления экскурсионных перевозок в регионе, не приняты. "То есть люди смогут индивидуально ездить на своих автомобилях или на общественном транспорте на эти объекты. На объектах не возобновляются даже шоупрограммы", - сказала она.

Индивидуальные экскурсии

Тарасова рассказала ТАСС, что в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса среди отдыхающих наметилась тенденция на индивидуальное экскурсионное обслуживание. "Мы видим, что стали запрашивать индивидуальное обслуживание состоятельные клиенты. То есть это индивидуальная машина, сопровождающий гид и прочие услуги. Так как спрос сейчас на пятитизвездочные отели и отели класса люкс велик, мы прогнозируем, что очень много запросов будет на индивидуальное обслуживание", - сказала собеседница агентства.

Алексаньянц добавила, что участники отрасли ожидают, что введение следующего этапа послаблений, касающихся возобновления экскурсионных перевозок, ожидается после 1 июля. При этом Тарасова отметила, что возможность возобновления работы этого направления будет зависеть и от требований, предъявляемых Роспотребнадзором: на кого будет возложен контроль за соблюдением туристами масочного режима, необходимо ли будет предусматривать при рассадке пассажиров внутри автобуса условия социального дистанцирования.

"Что касается многочасовых экскурсионных программ, ситуация двусмысленная. Традиционно, когда туристы приезжают в один из наших городов, они хотят посмотреть достопримечательности и красоты всего края. Сейчас им будут доступны, к сожалению, только индивидуальные экскурсионные программы. И те экскурсионные программы, которые подразумевают посещение соседних муниципальных образований и регионов, начнут в полную силу работать, скорее всего, с середины июля", - резюмировала Богачева.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, отелей и гостиниц. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. С 21 июня режим карантина был снят при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, разрешено возобновление приема отдыхающих всем санаториям и гостиницам.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева ранее сообщала ТАСС, что в этом сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. В Краснодарском крае активно развиваются различные направления туризма: событийный, деловой, познавательный агротуризм и другие, появляются новые турмаршруты. Объекты туристического показа на Кубани входят в межрегиональный маршрут об античном наследии "Золотое кольцо Боспорского царства". Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.