Без антисептика не летают. Как пандемия изменила мировые правила пассажирских перевозок

Естественно, далеко не все компании готовы предоставлять маски пассажирам. British Airways предупреждает, что маски в течение полета, возможно, потребуется поменять, и просит заранее брать с собой достаточный запас, но обещает каждому клиенту персональный гигиенический набор с антисептиком и салфетками. Германская Lufthansa, недавно вынужденная согласиться на продажу государству 20% акций, предоставит пассажирам одноразовые дезинфицирующие салфетки и просит пользоваться только ими. Больше щедрости проявили Emirates - на рейсах в Дубай будут раздавать наборы, куда входят маска, перчатки, санитайзер и антибактериальные салфетки.

Маски в полете - общее требование. В некоторых компаниях бортпроводники обязаны дополнительно носить защитные экраны для лица и перчатки, пассажирам носить перчатки среди крупных перевозчиков рекомендуют только Emirates.

Вот и обычно сдержанный в прогнозах министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что надежда на возобновление рейсов за рубеж в июле "еще жива". Но перед открытием международного авиасообщения нужно проверить, как новые правила безопасности работают на внутренних маршрутах, убежден он. Как удостоверился корреспондент ТАСС, все авиакомпании вводят примерно одинаковые правила как на внутренних, так и на международных направлениях.

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Улучшение эпидемической ситуации во многих странах, постепенное ослабление карантинных мер и новости об успехах разработки вакцин и препаратов против коронавируса, кажется, с каждым днем приближают возможность открытия границ и возобновления путешествий по миру.

Еще один распространенный запрет коснулся привычного бортового питания. Так, крупнейший европейский лоукостер Ryanair подает только упакованную еду, и купить ее (как и другие товары) можно только за безналичный расчет. American Airlines ограничила пассажиров рейсов короче 4,5 часа водой и соком, в первом классе можно заказать алкоголь. И это не только желание компаний, оказавшихся перед лицом беспрецедентного кризиса, сэкономить: британский лоукостер EasyJet совсем отменил торговлю на борту, в том числе едой, пообещав обеспечивать пассажиров водой - бесплатно.

В целом похожи во всем мире новые правила посадки в самолет. В основном авиакомпании просто советуют соблюдать дистанцию, некоторые запускают пассажиров группами, начиная с последних рядов. Emirates еще в терминале показывают клиентам необходимое расстояние с помощью точек на полу, а российская S7 пообещала при возможности увеличивать количество автобусов для доставки пассажиров в аэропортах, где нельзя провести людей через телетрап.

Иногда необходимость обеспечивать соблюдение социальной дистанции приводит к экзотическим мерам. Например, Ryanair - единственный из всех перевозчиков - на своем сайте оповестил пассажиров о запрете очередей в туалет.

Вернуть пассажира

Авиакомпании пытаются вернуть пассажиров, создавая образ полной защиты от инфекции. Абсолютно все крупные перевозчики практически дословно повторяют один и тот же тезис о наличии в самолетах высокоэффективных воздушных фильтров HEPA, которые убивают 99,7% вирусов и позволяют полностью обновлять воздух в салоне каждые 2-3 минуты. И все без устали напоминают: такие же фильтры стоят в больницах.

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев в обращении к пассажирам подчеркивал, что самолеты компании "оснащены самыми современными системами вентиляции воздуха, в них используется высокоэффективный фильтр HEPA, который отфильтровывает 99,98% находящихся в воздухе частиц". О том же сообщали и другие российские перевозчики. Некоторые используют и более специфические аргументы - например, S7 (единственная из проанализированных компаний) сообщила, что дезинфицирует после каждого использования пледы и подушки.

Перевозчики стремятся вернуть клиентов и за счет снижения стоимости билетов. Так, после двухмесячной приостановки полетов лоукостер "Победа" в июне объявил распродажу, большую акцию провела и S7, а "Аэрофлот" отменил сбор за переоформление билетов. По схожей схеме действуют и за рубежом: распродажу устроила EasyJet, Lufthansa отменила плату за регистрацию ручной клади даже на самом дешевом тарифе, а Ryanair и многие другие отказались от сбора за изменение даты вылета.

С другой стороны, ради безопасности пассажиров компании вынуждены минимизировать их комфорт. Например, Lufthansa, British Airways и Emirates существенно снизили размер разрешенной ручной клади. Германская компания теперь позволяет брать с собой только одну сумку вместо двух, а в Emirates - только небольшую сумку или чемодан, детские принадлежности и ноутбук.

Американская рассадка

С самыми строгими правилами придется столкнуться американским пассажирам. Две крупнейшие по объему пассажирских перевозок компании в мире - Southwest Airlines и Delta Airlines - ввели обязательную рассадку на борту. Как минимум до сентября они будут оставлять свободными часть мест, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Так, Southwest не позволит занимать кресла посередине, а Delta "заблокировала" 50% мест в салоне первого класса и 60% - в экономе.

А вот две другие крупные американские авиакомпании - American Airlines и United - обязательную рассадку вводить не стали. Как и европейские коллеги, они лишь уточняют, что рассадка возможна, если на борту останется достаточно свободных мест.

В России тоже раздумывали над введением рассадки, но против выступили и компании, и транспортные власти - глава Минтранса Дитрих предупреждал, что один билет может подорожать до 70 тысяч рублей. В итоге большинство российских перевозчиков заявляют, что будут пытаться максимально рассаживать пассажиров при наличии свободных мест.