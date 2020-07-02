Эксперт: ситуация вокруг "Северного потока - 2" станет развилкой для самостоятельности ЕС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столкновение с США из-за строительства "Северного потока - 2" может стать для ЕС исторической развилкой в плане возможности проведения самостоятельной внешней политики, однако пока непохоже, что Брюссель сможет дать достойный ответ. Такое мнение выразил в четверг программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной "Валдаем" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

"Дискуссия в Германии и в Евросоюзе в целом по "Северному потоку - 2" является исторической развилкой для политики ЕС как самостоятельного игрока, - сказал он. - От того, как они сейчас отреагируют на эту ситуацию, зависит их автономия. Но возникает вопрос, что делать? Отвечать какими-то контрсанкциями? Я не вижу в этом сейчас никакой перспективы. У ЕС нет правового механизма для того, чтобы вводить сейчас какие-то санкции против США, то есть это тоже потребует времени и консенсуса в Совете ЕС".

Тимофеев отметил, что Евросоюз может использовать блокирующий статут 1996 года, который позволит изъять ряд компаний из-под действия возможных американских санкций, однако вряд ли это будет иметь значительный эффект.

"Государственные компании разрушены и ослаблены, и частный бизнес делает погоду, - продолжил он. - Для него запрещающий статут не является гарантией безопасности. Если мы посмотрим на иранский кейс, когда американцы вышли из ядерной сделки и возобновили в полном объеме свои односторонние санкции, то европейский бизнес, который находился под защитой блокирующего статута, дружно ушел из Ирана, оставляя свои достаточно прибыльные проекты. Я боюсь, что если даже сейчас Берлин и Брюссель проявят политическую волю и задействуют блокирующий статут, частный бизнес все равно будет демонстрировать лояльность американским законам".

Эксперт при этом добавил, что ситуация вокруг "Северного потока - 2" может стать моделью при попытках осуществить другие крупные международные проекты в сфере энергетики в будущем. "Она будет не копией для других, а неким подобием, что даже в чем-то хуже, потому что последствия могут быть сходными, если не более серьезными", - добавил он.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода".