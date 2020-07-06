Акции "Норникеля" упали на 4,4% после новостей об оценке ущерба от аварии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже перешли к снижению после роста в ходе сессии 6 июля и в моменте достигали отметки в 18 тыс. 160 рублей, что на 4,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 17:58 мск.

Котировки "Норникеля" перешли в "красную" зону на фоне новостей о том, что Росприроднадзор оценивает ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 148 млрд рублей.

По состоянию на 18:10 мск, акции компании замедлили падение до 3,3% и торговались на уровне 18 тыс. 382 рубля за бумагу.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК" (входит в группу "Норникель"), произошел разлив более 20 тыс. т нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.