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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Акции "Норникеля" упали на 4,4% после новостей об оценке ущерба от аварии

Росприроднадзор оценивает ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 148 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже перешли к снижению после роста в ходе сессии 6 июля и в моменте достигали отметки в 18 тыс. 160 рублей, что на 4,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 17:58 мск.

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Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

Котировки "Норникеля" перешли в "красную" зону на фоне новостей о том, что Росприроднадзор оценивает ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 148 млрд рублей.

По состоянию на 18:10 мск, акции компании замедлили падение до 3,3% и торговались на уровне 18 тыс. 382 рубля за бумагу.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК" (входит в группу "Норникель"), произошел разлив более 20 тыс. т нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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