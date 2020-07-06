"Русал" назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора "Норникелю"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии. Об этом ТАСС сообщили в "Русале".

"Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время будет созвано заседание совета директоров ["Норникеля"], на котором управляющий партнер и менеджмент предложат источники покрытия убытков от такого беспрецедентного штрафа. Мы уверены, что совместными усилиями акционеры смогут найти решение в этой непростой ситуации", - сообщили в компании.

При этом размер ущерба, предъявленного Росприроднадзором "Норникелю" в связи с аварией в Норильске, стал для "Русала" "неожиданным", отметили в компании.

В "Норникеле" сообщили, что пока не получали документы Росприроднадзора об оценке ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщили ТАСС, что требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").