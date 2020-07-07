РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

Отмечается, что всего за первое полугодие 2020 года банкротами стали 42,7 тыс. граждан - в первые три месяца суды вынесли 22,3 тыс. решений о банкротстве, а в апреле-июне темпы признания граждан финансово несостоятельными замедлились до 20,4 тыс. При этом наибольший скачок наблюдался в июне - тогда суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,2 раза больше чем в июне 2019 года.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Количество банкротов среди физических лиц в России в первой половине 2020 года выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом среди юридических лиц наблюдается снижение банкротств. Об этом во вторник сообщает издание РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве "Федресурс".

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин объяснил такой рост в первый месяц лета возвращением к стандартному режиму работы судов в России после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. "Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы", - пояснил Юхнин изданию.

По его прогнозам, высокие темпы роста личных банкротств сохранятся и во второй половине года, примерно на уровне, превышающем 1,8-2 раза показатели предыдущего года. Факторами роста числа банкротств руководитель "Федресурса" называет повышение информированности граждан, наработку технологий управляющими и практики судами, а также отложенный спрос. По его мнению, причины, связанные с пандемией, не будут отражаться на динамике банкротств как минимум до весны 2021 года.

В то же время число новых банкротств компаний в России сократилось в первом полугодии 2020 года на 26% - суды признали несостоятельными 4,5 тыс. юридических лиц. При этом "Федресурс" фиксирует трехкратный перевес намерений компаний обанкротить партнера или самих себя над реальными банкротствами, которые признали суды.

Меры поддержки

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.