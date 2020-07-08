СМИ: в Японии цена на золото вновь вышла на рекордный уровень

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Цена на золото в Японии вновь вышла в среду на самый высокий уровень за всю историю его розничных продаж в стране. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания "Танака кикиндзоку" продает грамм золота за 6 970 иен (почти $65), сообщило информационное агентство Kyodo . Это почти на 110 иен больше, чем 30 июня, когда был установлен предыдущий рекорд.

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Как отмечает Kyodo, спрос на золото как на надежный актив растет в обстановке нестабильности на финансовых рынках, где игроки опасаются неожиданного падения цен на акции и государственные облигации. В нынешней ситуации рост цен на драгоценный металл связан также с опасениями по поводу второй волны распространения нового коронавируса. Накануне в США также повысились цены на золото.

В начале июня правительство Японии обнародовало прогноз, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) страны при нынешней экономической динамике может сократиться на 2,2% к концу 2020 года. В первом квартале падение ВВП Японии составило 0,9% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

За время пандемии в Японии была выявлена почти 21 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 990 человек. Выздоровели почти 18 тыс. заразившихся. Менее 40 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.