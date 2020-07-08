Россия может поставить медицинские маски и респираторы Бразилии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия готовится к тендерам на поставку медицинских масок и респираторов Бразилии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.
"Ведется подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам", - сказал он.
Ранее в Минпромторге ТАСС сообщили, что более 20 российских производителей готовы к экспортным поставкам около 200 млн масок в месяц.
В июне правительство РФ разрешило Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты, в том числе масок, а также медицинских изделий, за пределы Евразийского экономического союза.
В настоящее время вывоз из ЕАЭС дезинфицирующих средств, масок, респираторов и средств индивидуальной защиты возможен только по разрешению соответствующего ведомства государства - члена союза. Ограничение действует до 30 сентября.