Россия может поставить медицинские маски и респираторы Бразилии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия готовится к тендерам на поставку медицинских масок и респираторов Бразилии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

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"Ведется подготовка к тендерам в Бразилии по маскам и респираторам", - сказал он.

Ранее в Минпромторге ТАСС сообщили, что более 20 российских производителей готовы к экспортным поставкам около 200 млн масок в месяц.

В июне правительство РФ разрешило Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты, в том числе масок, а также медицинских изделий, за пределы Евразийского экономического союза.

В настоящее время вывоз из ЕАЭС дезинфицирующих средств, масок, респираторов и средств индивидуальной защиты возможен только по разрешению соответствующего ведомства государства - члена союза. Ограничение действует до 30 сентября.