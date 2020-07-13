"Известия": россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства, который подготовило ведомство.

Что делать, если вы выгорели на удаленке?

Что делать, если вы выгорели на удаленке? И почему так происходит?

Один из авторов документа - первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко - пояснил изданию, что работник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию личного компьютера. "Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат", - рассказал Тарасенко газете.

Также он сообщил, что до пандемии коронавируса на удаленном режиме в стране трудились около 30 тыс. человек, на фоне распространения инфекции число возросло до 5 млн человек. Тарасенко рассказал "Известиям", что парламентарии столкнулись с жалобами россиян на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей. Сотрудники утверждали, что начало и конец рабочего дня перестали иметь четкие границы, а начальство может звонить среди ночи.

По данным издания, в отзыве Минтруд отметил, что авторам законопроекта необходимо уточнить понятия "неприкосновенность времени отдыха", а также "время взаимодействия". Кроме того, в ведомстве сочли нужным дополнить проект перечнем последствий, возникающих при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" рассказали, что ведомство участвовало в подготовке законопроекта совместно с профсоюзами и работодателями, а также отметили, что, согласно разрабатываемым поправкам, вопросы компенсации затрат на электричество при дистанционном режиме работы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

О законопроекте

16 июня единороссы внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Документом устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников.

"В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации", - указывается в законопроекте.

Допускается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения такого договора указывается место нахождения работодателя. Кроме того, для расторжения трудового договора об удаленной работе устанавливаются общие основания, предусмотренные ТК РФ, а не самим договором, как это было ранее.

Документ внесен группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателями палат Федерального собрания Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.