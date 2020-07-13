Россияне за время пандемии получили выплаты на 26,5 млн детей

"На сегодняшний день выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 млн российских детей на сумму 617 млрд рублей", - сказала она.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россияне за время пандемии коронавируса получили выплаты на 26,5 млн детей на сумму 617 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

Места в детских садах

Она добавила, что почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах создано с начала реализации нацпроекта "Демография".

"В рамках национального проекта "Демография" создано почти 12 тыс. мест в яслях и детских садах, завершено строительство трех центров социального обслуживания нового типа", - сообщила Голикова.

По словам Голиковой, меры, принятые в стационарных организациях социального обслуживания (пансионатах, домах престарелых и прочих) позволили не допустить серьезного роста смертности в этих учреждениях, "как это было в других странах мира".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет программы составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Антон Котяков.

Уровень младенческой смертности

Вице-премьер также сообщила, что младенческая смертность в РФ снизилась за пять месяцев 2020 года на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Значительно была снижена младенческая смертность. За пять месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила она.

В показатели нацпроекта "Здравоохранение" заложено снижение к 2024 году младенческой смертности в Российской Федерации до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся. 11 мая Минздрав сообщал, что коэффициент младенческой смертности в России январе-марте 2020 года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4,5 летальных случая на тысячу родившихся.