Голикова: развитие цифровых сервисов поможет перейти к социальному казначейству

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Развитие цифровых сервисов в сфере социальных услуг поможет совершить переход к социальному казначейству. Об этом заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу также обратить внимание на сферу, которая в период пандемии приобрела особое значение и проникла практически во все отрасли - это цифровизация. Помимо образования, о котором я уже сказала, благодаря цифровым технологиям были обеспечены возможности дистанционного предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере занятости; беззаявительный порядок предоставления материнского капитала и других пособий; оформления электронных больничных. В этой связи мы нацелены, и это отмечено в проекте общенационального плана (восстановления экономики), активно развивать эти сервисы в социальной сфере и перейти к так называемому социальному казначейству", - Голикова.

Согласно проекту общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ, в России планируется создать "социальное казначейство" - систему, которая объединит и повысит эффективность мер соцподдержки. Впервые принципы социального казначейства были отработаны при начислении единовременных выплат на детей в размере 10 тыс. рублей. Как отметил глава Минтруда России Антон Котяков, эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой.