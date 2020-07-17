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ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Основанием для аннулирования стало ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка. Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

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"Основанием для аннулирования лицензии у АКБ "Проминвестбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор указал, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В то же время Проминвестбанк не является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 июля 2020 года, кредитная организация занимала 235-е место в банковской системе РФ.

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