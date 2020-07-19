Трамп считает, что сокращение налога на зарплату должно быть среди мер поддержки экономики

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Сокращение налога на заработную плату американцев должно быть в новом пакете мер Конгресса США по стимулированию экономики страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в воскресенье.

Срок очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля, и законодатели обсуждают с Белым домом новые предложения по смягчению экономических последствий распространения нового коронавируса.

Отвечая на вопрос, подпишет ли он инициативу, если в ней не будет сокращения налога на заработную плату, Трамп ответил: "Я должен с ним [пакетом мер] еще ознакомиться, но, да, я бы счел, что не надо подписывать [законопроект], если в нем не будет сокращения налога на заработную плату, да".

Президента также попросили прокомментировать предложение республиканцев о пределах ответственности предприятий в деле соблюдения медицинских рекомендаций на фоне возобновления работы после отмены вызванных инфекцией жестких ограничений. "Нам необходимы защитные меры. Компаниям будут предъявлять иски только потому, что кто-то вошел [без маски]. Вы не знаете, откуда этот вирус. Люди посидят в ресторане, потом будут судиться с этим рестораном, и он уйдет из бизнеса", - пояснил глава государства. Он также подчеркнул, что "берет на себя всю ответственность" за то, что происходит со страной во время пандемии.

Глава Белого дома в очередной раз пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября), если в нем будет поправка о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов, даже если его решение не поддержат ВС страны. "Мне все равно, что говорят ВС. Решение должен принимать я, - подчеркнул президент. - Форт Брэгг имеет важное значение. Мы выиграли две мировые войны, никто даже не знает генерала Брэгга". Он отметил, что не хочет переименовывать военные базы, добавив, что многие американцы также выступают против этого. Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Различные версии проектов оборонного бюджета пока рассматриваются в обеих палатах Конгресса, после утверждения они должны быть согласованы, тогда окончательная версия будет отправлена президенту.