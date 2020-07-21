Финансирование госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 57 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объем финансирования госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 57 млрд рублей, сообщил во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Весь объем предложений по государственной программе развития Арктики до 2024 года составляет 57 млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции.

Пресс-служба аппарата вице-премьера Трутнева в июне сообщала, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершает работу над новой госпрограммой развития Арктической зоны РФ, которая должна прийти на смену ныне действующей и неэффективной программе. Она будет опираться на новые механизмы развития территорий. Госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, работа над которой уже завершена в кабмине. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, кабмин завершил работу над стратегией развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.