"Известия": Минфин выделит средства на борьбу с искажениями истории войны

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ профинансирует программу противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом говорится в методических материалах ведомства, с которыми ознакомилась газета " Известия ".

Отмечается, что целевые субсидии будут заложены в бюджет на 2021-2023 годы по поручению президента России Владимира Путина. Максимальный размер поддержки в ведомстве пока не раскрывают, уточнив, что объем субсидии будет рассматриваться во время подготовки проекта бюджета на 2021-2023 годы, сообщает издание.

Кампанию по борьбе с "фейками" будет реализовывать фонд "История Отечества". Как уточнили "Известиям" в пресс-службе Минфина, на его деятельность в этом году в бюджет заложено 6 млн рублей. Исполнительный директор организации Константин Могилевский сообщил газете, что программа в первую очередь предполагает публикацию архивных материалов и их продвижение через различные источники среди российской и иностранной аудитории, а также оперативное реагирование на попытки исказить ход событий.

"На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии", - приводят "Известия" слова Могилевского.

Ранее Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Кроме того, глава государства в июне опубликовал статью, в которой не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.