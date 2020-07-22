Мишустин заявил, что рывку в экономике помешали пандемия и цены на нефть

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что отечественная экономика могла совершить рывок, но этому помешала пандемия коронавируса и цены на нефть.

Выступая с отчетом в Госдуме, председатель правительства напомнил, что "общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы". "Уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд", - констатировал глава кабинета министров.

По его оценке, "все это создавало хорошие предпосылки для рывка". "Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом - новой коронавирусной инфекцией", - указал Мишустин. "Эпидемии в мире случались и раньше, но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стремительно распространился по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", - подчеркнул премьер-министр.

На его взгляд, "ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел отток капитала".

"Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", - отметил председатель правительства.