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Пандемия коронавируса нового типа

Бизнес получил около 93 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат

Банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров, сообщил премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат в период пандемии составил около 93 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму около 93 млрд рублей", - сказал глава кабмина, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.

Он отметил, что в период жестких ограничений, связанных с коронавирусом, требовалось максимально снизить издержки бизнеса и помочь предпринимателям сохранить свое дело, так как восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. Мишустин напомнил, что правительством были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозок, туризма, гостиничного бизнеса и сферы общественного питания; затем эти меры были распространены также на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации.

В первую очередь, как отметил премьер, поддержка касалась индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, "потому что у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных предприятий и компаний". "Было очень важно дать таким предпринимателям возможность пережить самое тяжелое время, а потом - перезапустить свой бизнес", - сказал глава кабмина, напомнив, что первоочередные меры поддержки были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо беспроцентных кредитов, Мишустин упомянул в этой связи отсрочку малому и среднему бизнесу по обязательным платежам, беспрецедентное снижение в два раза - с 30% до 15% - страховых взносов с зарплат выше одного МРОТ, выдачу президентских грантов, списание налогов и страховых взносов за второй квартал, которое коснулось более 1,5 млн компаний и бизнесменов, отсрочки по кредитам, а также возвращение самозанятым уплаченного ими налога за прошлый год и предоставление им дополнительного налогового капитала, на что было направлено более 1,5 млрд рублей. Премьер напомнил также о запуске с 1 июня еще одной программы кредитования бизнеса со списанием долга при условии, что компания сохранит большинство сотрудников. Он подчеркнул, что эти меры касались не только малых и средних, но и крупных предприятий из пострадавших отраслей и тех, которые ориентированы на потребительский рынок.

По словам Мишустина, освобождение от арендных платежей за государственное и муниципальное имущество позволило бизнесу сэкономить 7 млрд рублей. Он упомянул и принятие поправок, которые защитили предпринимателей из пострадавших отраслей от штрафных санкций при досрочном расторжении договоров аренды. Важным шагом премьер назвал также докапитализацию региональных гарантийных и микрофинансовых организаций.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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