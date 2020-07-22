Бизнес получил около 93 млрд рублей беспроцентных кредитов на выплату зарплат

"Мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму около 93 млрд рублей", - сказал глава кабмина, выступая в среду с отчетом правительства в Госдуме.

Он отметил, что в период жестких ограничений, связанных с коронавирусом, требовалось максимально снизить издержки бизнеса и помочь предпринимателям сохранить свое дело, так как восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. Мишустин напомнил, что правительством были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей - авиаперевозок, туризма, гостиничного бизнеса и сферы общественного питания; затем эти меры были распространены также на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации.

В первую очередь, как отметил премьер, поддержка касалась индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, "потому что у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных предприятий и компаний". "Было очень важно дать таким предпринимателям возможность пережить самое тяжелое время, а потом - перезапустить свой бизнес", - сказал глава кабмина, напомнив, что первоочередные меры поддержки были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо беспроцентных кредитов, Мишустин упомянул в этой связи отсрочку малому и среднему бизнесу по обязательным платежам, беспрецедентное снижение в два раза - с 30% до 15% - страховых взносов с зарплат выше одного МРОТ, выдачу президентских грантов, списание налогов и страховых взносов за второй квартал, которое коснулось более 1,5 млн компаний и бизнесменов, отсрочки по кредитам, а также возвращение самозанятым уплаченного ими налога за прошлый год и предоставление им дополнительного налогового капитала, на что было направлено более 1,5 млрд рублей. Премьер напомнил также о запуске с 1 июня еще одной программы кредитования бизнеса со списанием долга при условии, что компания сохранит большинство сотрудников. Он подчеркнул, что эти меры касались не только малых и средних, но и крупных предприятий из пострадавших отраслей и тех, которые ориентированы на потребительский рынок.

По словам Мишустина, освобождение от арендных платежей за государственное и муниципальное имущество позволило бизнесу сэкономить 7 млрд рублей. Он упомянул и принятие поправок, которые защитили предпринимателей из пострадавших отраслей от штрафных санкций при досрочном расторжении договоров аренды. Важным шагом премьер назвал также докапитализацию региональных гарантийных и микрофинансовых организаций.