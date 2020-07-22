Мишустин: уровень жизни на Дальнем Востоке должен выйти на среднероссийский к 2024 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уровень жизни на Дальнем Востоке к 2024 году должен выйти на среднероссийский уровень и затем превысить его. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее определил очень серьезные базовые цели... Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является одним из приоритетных направлений работы правительства. "Поверьте, эта программа в нашем, если хотите, фаворитном списке того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно ей заниматься, я имею ввиду национальную программу развития Дальнего Востока", - отметил премьер-министр.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Планировалось, что общий ее объем с учетом бюджетных и внебюджетных вложений составит 11,7 трлн рублей.

Мишустин поручил вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу контролировать процесс подготовки нацпрограммы.

"Дальневосточный гектар"

Мишустин также заявил, что около 83 тыс. человек стали участниками программы "Дальневосточный гектар", они получили порядка 58 тыс. гектаров.

"Посмотрите, как популярна программа "Дальневосточный гектар". У нас уже ей воспользовались около 83 тыс. человек, то есть это примерно 58 тыс. гектаров было роздано", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в регионе действует дальневосточная ипотека со ставкой в 2%. "450 инвестпроектов в территориях опережающего развития, Свободный порт Владивосток. У нас достаточно много хорошего происходит на Дальнем Востоке", - подчеркнул глава правительства.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получить участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее сообщал, что она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.