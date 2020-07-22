Мишустин предложил снизить порог для участников механизма налогового мониторинга

"У нас заработал совершенно замечательный механизм, речь идет о налоговом мониторинге. Это возможность для крупного предприятия, у кого активы 3 млрд рублей, уплаченная сумма налогов - 300 млн рублей, перейти на особые отношения, в частности, с налоговой службой. Это когда вы фактически полностью открываете свою <...> финансовую систему ведения хозяйственных операций перед налоговой службой, не взирая на нормы Налогового Кодекса, и взамен получаете отсутствие проверок и лишь только мотивированное мнение налогового органа в случае необходимости", - пояснил он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы по итогам представления отчета о работе правительства.

Мишустин отметил, что это дает совершенно другой уровень взаимодействия, когда бизнес и государство - партнеры. "Они вместе взвешивают риски, связанные с возможными претензиями, и вовремя реагируют на подсказки или мотивированные мнения. Я считаю, что в этом будущее. Буду просить вас снизить барьеры, то есть это должно быть где-то примерно 1 млрд рублей. У нас в следующем году примерно 100 компаний перейдет, но это крупняк (крупный бизнес - прим. ТАСС). И если будет примерно на 1 млрд рублей активов и 100 млн рублей уплаченных налогов, мне кажется, мы существенно расширим число налогоплательщиков, кто придет на этот хорошо показавший себя режим", - добавил премьер.

Он также сообщил, что считает необходимым введение обязательного досудебного аудита во всех сферах контрольной деятельности, как это уже работает в налоговой службе.