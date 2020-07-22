Справороссы оценили работу правительства Мишустина как очень достойную

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство под руководством Михаила Мишустина справилось с вызовами мирового уровня, его работу можно оценить как очень достойную. Об этом в среду заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в ходе отчета премьера в Госдуме.

"Наверное, в новейшей истории России не было такого правительства, которое бы с первых дней своей работы столкнулось с такими проблемами, причем проблемами глобальными, в прямом смысле слова, мирового уровня, - сказал Миронов. - И я должен сказать, что наша оценка, оценка фракции "Справедливая Россия", что правительство Михаила Владимировича Мишустина с этой задачей справилось".

Парламентарий в рамках выступления по итогам доклада главы кабмина затронул вопросы здравоохранения, цифрового развития и жилищной политики. Кроме того, он передал председателю правительства доклад о проблемах бедности в России.

"Я очень верю, что в том числе и ваше правительство решит эту задачу с нашей помощью, и мы все-таки бедность победим. И я хочу вручить этот доклад вам. А в целом, мы считаем, что вы поработали очень даже достойно", - заключил Миронов.