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Мишустин предложил депутатам осенью обсудить бюджетную и налоговую политику кабмина

Премьер указал на важность бюджетной и налоговой политики для экономики России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил депутатам осенью откровенно обсудить вопросы бюджетной и налоговой политики правительства России.

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"Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания по налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, мы обязательно должны там откровенно поговорить. И это не должны быть какие-то пустые разговоры, а обсуждение реальной ситуации по стратегиям, к которым Минфин и правительство абсолютно готовы", - сказал премьер.

Мишустин указал на важность бюджетной и налоговой политики для экономики РФ. При этом он напомнил, что в годы его работы в ФНС "всегда встречал достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те элементы налоговой и бюджетной политики, которые всегда обсуждаются".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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