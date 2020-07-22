Мишустин предложил депутатам осенью обсудить бюджетную и налоговую политику кабмина

"Я знаю, что в сентябре будут соответствующие парламентские слушания по налоговой и бюджетной политике. Мне кажется, мы обязательно должны там откровенно поговорить. И это не должны быть какие-то пустые разговоры, а обсуждение реальной ситуации по стратегиям, к которым Минфин и правительство абсолютно готовы", - сказал премьер.

Мишустин указал на важность бюджетной и налоговой политики для экономики РФ. При этом он напомнил, что в годы его работы в ФНС "всегда встречал достаточно положительную реакцию депутатов различных фракций на те элементы налоговой и бюджетной политики, которые всегда обсуждаются".