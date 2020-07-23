"Газпром нефть" намерена в 2025 году стать цифровой нефтяной компанией

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2025 году полностью перевести в цифровой формат управление компанией и тем самым стать цифровой нефтяной компанией. Об этом сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков во время церемонии запуска установки Евро+ на МНПЗ с участием президента России Владимира Путина.

"Компания "Газпром нефть" ставит перед собой амбициозную задачу - к 2025 году сделать так, чтобы управление производством, геологоразведкой, переработкой, реализацией нефтепродуктов происходило исключительно в цифровом формате. Это позволит нам выйти на принципиально другой уровень эффективности и стать по настоящему цифровой нефтяной компанией", - сказал он.

"Мы ведем работу по масштабированию этой цифровой платформы (управления, как на запущенной сегодня установке Евро+) на всю компанию, чтобы данные геологоразведки, добычных предприятий, других нефтеперерабатывающих заводов, с объектов хранения, транспортировки, сбыта поступали в эту платформу и помогали принимать правильные, эффективные решения по управлению предприятием", - добавил он.

"Нужно повысить эффективность нашей компании от скважины - до АЗС и крыла самолета", - заметил Дюков.

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