Мишустин: для развития туризма в РФ надо создавать инфраструктуру, а не закрывать границы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Развивать внутренний туризм в РФ надо через улучшение инфраструктуры, а не закрывая искусственно границы страны. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о том, нужно ли для поддержки туристической отрасли России "придерживать открытие границ" на фоне кризиса, вызванного пандемией короавируса.

"Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы соответствующие инвестиции в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того чтобы газ, вода, все необходимое было для комфортного отдыха", - сказал он.