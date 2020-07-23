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В Госдуме считают, что ЦБ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 4,25%

По прогнозам экспертов, Банк России может опустить уровень ключевой ставки вплоть до 4%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России на ближайшем заседании снизит ключевую ставку минимум на 25 б. п., до 4,25%, полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.

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"Я думаю, что ставка будет снижена, как минимум 25 б. п.", - сказал он.

По прогнозам опрошенных ТАСС экспертов, на ближайшем заседании Банк России может опустить уровень ключевой ставки вплоть до 4%, на 50 б. п. В июне российский регулятор принял решительный шаг по смягчению денежно-кредитной политики для поддержки экономики в условиях последствий пандемии коронавируса и снизил ключевую ставку сразу на 100 б. п., до 4,5%.

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РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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