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Минпромторг заявил о готовности таможенных складов к маркировке лекарств

В ведомстве отметили, что оператор маркировки, импортеры лекарств и склады могут обеспечить возможность цифровой маркировки лекарств в короткие сроки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подтвердил готовность таможенных складов к маркировке лекарств, комментируя соответствующее постановление правительства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В четверг правительство РФ разрешило маркировку лекарств, произведенных за рубежом и ввозимых в Россию, на таможенных складах.

"Минпромторг России анализировал возможность маркировки лекарств на таможенных складах, обладающих соответствующей лицензией. Такие мощности имеются", - сказали в министерстве.

По данным пресс-службы, оператор маркировки (Центр развития перспективных технологий), импортеры лекарств и склады могут обеспечить возможность цифровой маркировки лекарств в короткие сроки.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, всех остальных лекарств - 1 июля текущего года.

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