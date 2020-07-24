Авиакомпания Azur Air с 10 августа возобновит рейсы в Анталью, Бодрум и Аламан

"Авиакомпания Azur Air готова к возобновлению международных полетов, в том числе в Турцию, и в соответствии с решением правительства РФ восстановить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. Ожидаем постановление правительства РФ о возобновлении международного сообщения и распоряжение Росавиации с конкретными условиями возобновления международного сообщения", - сообщили в компании.

Ранее сегодня "Аэрофлот" сообщил, что планирует возобновить полеты с Лондон и Стамбул с 1 августа, "Победа" - с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью.

Полеты в Турцию были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.