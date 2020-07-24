Главный экономист ВЭБ.РФ допустил еще одно снижение ставки ЦБ в этом году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России может незначительно снизить ключевую ставку или взять паузу до конца года, сказал ТАСС главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

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"Я думаю, что ЦБ или снизит незначительно [ключевую ставку], или возьмет паузу, потому что инфляция несколько ускоряется. Не думаю, что будет существенно снижать", - считает он.

Также Клепач отметил, что провал в экономике сможет полностью компенсироваться только в конце 2021 года или даже в 2022 году. "Полностью компенсировать провал по инвестициям и ВВП, думаю, [получится] в конце 2021 [года], скорее даже в 2022 [году]", - добавил он.

Экономист по-прежнему прогнозирует снижение ВВП России на 4,5% в этом году.

Кроме того, Клепач не согласен с тем, что в России есть признаки начала потребительского кризиса. Он отметил, что сейчас идет восстановление потребительского спроса. "Другое дело, что в платных услугах этого нет, а в рознице есть", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.