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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Туроператоры утверждают, что цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года

Речь идет о стоимости туров в августе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию в августе остаются на уровне цен прошлого года или тех цен, которые были выставлены еще до пандемии. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

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"В системе бронирования туроператора "Интурист" открыты продажи туров с вылетами в турецкие Анталью и Даламан с 10 августа. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью стартует от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой "все включено". Эти цены соответствуют аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в пресс-службе компании.

Цены были ниже во время кампании раннего бронирования, а сейчас соответствуют стоимости размещения в высокий сезон в прошлом году, пояснили в "Интуристе".

"Стоимость туров в Турцию в настоящее время сопоставима с прошлогодними тарифами на высокие августовские даты. Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелетом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю", - отметили в пресс-службе Tez Tour.

В TUI Россия сообщили, что цены на туры в Турцию сейчас соответствуют тем, которые заявлялись до пандемии. "Сейчас актуальные контрактинговые цены, то есть те, которые мы заявляли изначально", - сказали в пресс-службе компании.

Стоимость недельного отдыха в Турции на двоих в отеле категории пять звезд сейчас начинается от 49 тыс. руб., отметили в TUI.

Возобновление авиасообщения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Так, полеты в Великобританию возможны только в Лондон. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

Авиакомпании РФ сегодня будут официально уведомлены о возобновлении полетов из России в города Турции, Великобритании и Танзании и скоро смогут открыть продажу на эти рейсы, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Теги
ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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