Туроператоры утверждают, что цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Стоимость туров в Турцию в августе остаются на уровне цен прошлого года или тех цен, которые были выставлены еще до пандемии. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

"В системе бронирования туроператора "Интурист" открыты продажи туров с вылетами в турецкие Анталью и Даламан с 10 августа. Стоимость недельного тура на двоих в Анталью стартует от 63 тыс. руб. в отель 4 звезды с системой "все включено". Эти цены соответствуют аналогичному периоду прошлого года", - сообщили в пресс-службе компании.

Цены были ниже во время кампании раннего бронирования, а сейчас соответствуют стоимости размещения в высокий сезон в прошлом году, пояснили в "Интуристе".

"Стоимость туров в Турцию в настоящее время сопоставима с прошлогодними тарифами на высокие августовские даты. Минимальная стоимость туров на человека с авиаперелетом и размещением в отеле 3 звезды начинается от 24 тыс. 400 руб. на неделю", - отметили в пресс-службе Tez Tour.

В TUI Россия сообщили, что цены на туры в Турцию сейчас соответствуют тем, которые заявлялись до пандемии. "Сейчас актуальные контрактинговые цены, то есть те, которые мы заявляли изначально", - сказали в пресс-службе компании.

Стоимость недельного отдыха в Турции на двоих в отеле категории пять звезд сейчас начинается от 49 тыс. руб., отметили в TUI.

Возобновление авиасообщения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Так, полеты в Великобританию возможны только в Лондон. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. При этом Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

Авиакомпании РФ сегодня будут официально уведомлены о возобновлении полетов из России в города Турции, Великобритании и Танзании и скоро смогут открыть продажу на эти рейсы, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" министр транспорта РФ Евгений Дитрих.