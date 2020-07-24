В АТОР советуют оформить страховку на случай коронавируса при выезде за рубеж

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российским туристам, выезжающим на отдых за рубеж, следует приобретать расширенную страховку для покрытия расходов в случае заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в пятницу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала РБК.

"Мы бы, безусловно, рекомендовали всем расширенную страховку. Не у всех страховых компаний есть пакет, предлагающий покрытие на случай заболевания коронавирусом. Но некоторые страховые компании уже подготовили такие пакеты, не дожидаясь даже открытия международного сообщения", - сказала она.

Ломидзе отметила, что в любой стране иностранца, заразившегося коронавирусной инфекцией, могут поместить в обсерватор. При этом практически во всех странах, за редким исключением, пребывание в нем турист должен оплачивать сам, подчеркнула она. "В тех случаях, когда будет страховка, соответственно, есть возможность не тратить деньги самому, а покрыть эти расходы за счет страхового полиса", - добавила глава АТОР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа - в Анкару и Стамбул, с 10-го - в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию. Голикова уточнила, что полеты будут возобновлены на условиях взаимности.

Авиакомпании РФ в пятницу будут официально уведомлены о возобновлении полетов из России и скоро смогут открыть продажу на эти рейсы, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.