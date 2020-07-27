Белоруссия готова к возобновлению авиасообщения с Россией

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии готово к возобновлению авиасообщения с Россией и ждет соответствующего решения российской стороны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций были проведены консультации с Росавиацией, также было направлено письмо в Росавиацию с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения. На данный момент российская сторона пока не ответила, - отметили в пресс-службе. - Но мы со своей стороны готовы к открытию авиасообщения между нашими странами".

Россия приняла решение с 1 августа возобновить международное авиасообщение, которое было закрыто с конца марта из-за пандемии коронавируса. Пока достигнута договоренность на взаимной основе о полетах в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию.