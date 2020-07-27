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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Белоруссия готова к возобновлению авиасообщения с Россией

В пресс-службе Минтранса Белоруссии отметили, что направили письмо в Росавиацию

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии готово к возобновлению авиасообщения с Россией и ждет соответствующего решения российской стороны. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минтранса.

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"Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций были проведены консультации с Росавиацией, также было направлено письмо в Росавиацию с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения. На данный момент российская сторона пока не ответила, - отметили в пресс-службе. - Но мы со своей стороны готовы к открытию авиасообщения между нашими странами".

Россия приняла решение с 1 августа возобновить международное авиасообщение, которое было закрыто с конца марта из-за пандемии коронавируса. Пока достигнута договоренность на взаимной основе о полетах в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию.

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БелоруссияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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