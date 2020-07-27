Власти ФРГ заявили, что продолжают считать "Северный поток - 2" экономическим проектом

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Германия продолжает настаивать на том, что "Северный поток - 2" является экономическим проектом, односторонние санкции США против проекта Берлин не поддерживает. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"Позиция правительства по "Северному потоку - 2" не изменилась", - сказала она. По ее словам, это "экономический проект, у которого есть политический аспект". Для Берлина важно, чтобы Украина сохранила функцию транзитера газа после того, как проект будет завершен, добавила Деммер.

Она отметила, что Германия "всегда давала понять, что отвергает" односторонние экстерриториальные санкции.

Как ранее сообщила газета Welt am Sonntag, представители американских властей уже провели переговоры с германскими и европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2", они рассказали подрядчикам о возможных санкциях за участие в строительстве. В статье говорится, что состоялось несколько видеоконференций, с американской стороны в них приняли участие представители Госдепартамента, министерств финансов и энергетики. С кем из подрядчиков были проведены переговоры, не уточняется.

Деммер сказала, что Берлину "известно об этих контактах". "Федеральное правительство тоже поддерживает контакты по этой тематике", - добавила она.