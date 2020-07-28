Курс биткойна поднялся выше $11 тыс.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Курс биткойна во вторник впервые с августа 2019 года преодолел рубеж в $11 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По данным на 01:14 мск курс биткойна достиг $11 234.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $207,2 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".