Аэропорт Платов возобновляет международные авиаперевозки с 3 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону с 3 августа возобновляет международные авиаперевозки. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Платова, первый международный рейс полетит 3 августа в Стамбул (Турция).

"Из международного аэропорта Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") возобновляются международные рейсы в соответствии с решением правительства РФ. С 3 августа 2020 года возобновляются регулярные рейсы в Стамбул, с 10 августа 2020 года - чартерные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в расписание аэропорта Платов введены регулярные рейсы в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines. Перелеты запланированы четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам с вылетом из Ростова-на-Дону в 03:30 мск (03:40 мск), прибытие в Стамбул - в 06:05 мск (06:10 мск). Рейс в Платов отправляется в 00:30 мск, прилетает в Ростов - в 02:35 мск (02:45 мск). Полеты планируется выполнять на самолетах Airbus A319/A320.

На минувшей неделе в пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили о готовности к возобновлению международных рейсов, отметив, что в Платове в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса.

В пятницу, 24 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.