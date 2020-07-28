"Уральские авиалинии" возобновят полеты в Турцию с 10 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит полеты в Турцию с 10 августа. Вылеты запланированы в Анталию, Даламан и Бодрум, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. По словам вице-премьера РФ Татьяной Голиковой, сообщение будет возобновлено с Турцией, Великобританией и Танзанией.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступает к выполнению чартерных рейсов на популярные курорты Турции из Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и Ростова-на-Дону. Вылеты запланированы в Анталию, Даламан и Бодрум", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что полеты начнутся с 10 августа.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.