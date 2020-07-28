В АТОР не фиксируют оттока туристов с курортов России после разрешения полетов в Турцию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе не видит оттока туристов с черноморских курортов России после открытия авиасообщения с Турцией. Об этом она во вторник заявила в интервью радиостанции " Говорит Москва ".

По ее мнению, из открытых зарубежных направлений только Турция может относительно конкурировать с черноморским побережьем. "Да и то в предыдущие годы, да и в этом году, количество выбирающих черноморское побережье всегда было больше, чем количество тех, кто выбирал Турцию. Мы не видим оттока туристов от наших курортов. Турцию выбрали те, кто до сих пор не принял никакого решения и не планировали отдыхать на наших курортах", - сказала Ломидзе.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что спрос на российские курорты начал снижаться еще до новостей о возобновлении авиасообщения с Турцией, поскольку на юге России начали заканчиваться места в качественных объектах размещения.