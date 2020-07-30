РБК: россияне потратили детские пособия на погашение микрозаймов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Объем возвратов микрозаймов россиянами увеличился после получения единовременных пособий на детей. Об этом в четверг сообщают РБК со ссылкой на сервис CloudPayments.

Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций, выдающих и принимающих ссуды онлайн, сообщает издание. По данным CloudРayments, количество погашений онлайн-займов резко снизилось с апреля - в период введения режима самоизоляции. Рост числа переводов произошел со второй недели июня, после объявления о единовременных выплатах на детей.

Кроме того, CloudРayments зафиксировал увеличение возвратов микрозаймов в те даты, когда пособия поступали большому числу россиян. Как сообщают РБК, это подтвердили в ГК Eqvanta (бренды "Быстроденьги" и "Турбозайм"), МФК "Лайм-Займ" и МФК "Займер", которые входят в топ-10 на российском рынке.

Для оценки влияния пособий на погашение микрозаймов CloudPayments сравнил объем выплат долгов по неделям вплоть до 19 июля. В качестве базы (за 100%) аналитики взяли период с 6 по 12 апреля - первую неделю режима самоизоляции. По данным издания, только со второй недели июня тренд к уменьшению количества выплат сменился на противоположный, но докризисного уровня объемы так и не достигли. "На наш взгляд, изменение тренда связано с тем, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги", - объяснил РБК гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Вторая волна выплат была в начале июля, в этот период зафиксировано улучшение погашения займов. По данным исследования, объем возвратов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%. Пиком погашений стало 1 июля - старт второго этапа выплат пособий, сообщил РБК Спиридонов: "Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля - на 80%", - отметил он.

Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет.