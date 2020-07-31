МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейший британский перевозчик, авиакомпания British Airways, возобновит полеты в Россию с 2 августа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Со стороны России полеты между Москвой и Лондоном будет осуществлять "Аэрофлот". Авиасообщение между Россией и Великобританией будет официально открыто с 1 августа.

"Возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон (SU 2578 и SU 2582). Вылет рейса SU 2578 запланирован из Шереметьево в 09:50 мск. Воздушное судно - Boeing 777. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву", - говорится в сообщении Росавиации.

Полеты между РФ и Турцией

В Росавиации сообщили, что авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines, Pegasus возобновят с 1 августа полеты между РФ и Турцией. С 10 августа, когда официально будет снят запрет на полеты в Анталью, Бодрум и Даламан, полеты в Турцию начнут еще семь российских авиакомпаний.

"С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur Air, "Россия" и iFly", - сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, первый рейс из-за рубежа прибудет в Москву в ночь на 1 августа, первый после приостановки международных полетов вылет регулярного рейса за рубеж - утром 1 августа.

"Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Стамбул запланирован завтра в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево на самолете Boeing 777. Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров. Завтра в расписании перевозчика еще два регулярных рейса по указанному маршруту, - отмечается в сообщении Росавиации. - Завтра в 01:20 мск во Внуково должен прибыть первый после снятия ограничений регулярный рейс турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Ожидается, что из Стамбула в Москву прибудет около 50 пассажиров".

Авиакомпания Turkish Airlines планирует с 2 августа начать полеты в Санкт-Петербург, с 3 августа - в Ростов-на-Дону. Также будут возобновлены рейсы турецкой Pegasus Airlines и "Победы".

Россия с 1 августа снимет ограничение на международные полеты, вылететь из России с 1 августа можно будет в Занзибар (Танзания), Лондон (Великобритания), в Анкару и Стамбул (Турция), с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан (курортные города Турции). Ограничения были введены в конце марта на фоне пандемии коронавируса, до 1 августа в Россию могли выполнять только вывозные рейсы из-за рубежа, необходимые для возвращения россиян домой.