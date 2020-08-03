Google представил смартфон Pixel 4a

Компания Google представила новую модель своего смартфона - Pixel 4a, а также анонсировала следующие гаджеты линейки Pixel 4a (5G) и Pixel 5. Как сообщается в блоге компании, Pixel 4a появится в продаже с 20 августа.

Pixel 4a оснастили 5,81-дюймовым OLED-экраном, процессором Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенной - 128 Гб.

Смартфон доступен к предзаказу за $349, к нему также можно заказать тканевые чехлы трех расцветок.