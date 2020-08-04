Трамп считает, что в приобретении TikTok заинтересованы другие компании, помимо Microsoft

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Другие компании, помимо корпорации Microsoft, заинтересованы в приобретении у китайской ByteDance социальной сети TikTok. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"Есть много энтузиазма относительно ее покупки - не только со стороны Microsoft, но и со стороны других компаний", - сказал американский лидер. При этом он вновь отметил, что в случае заключения сделки Минфин США должен получить часть средств от нее. "Будь то Microsoft или кто-то еще, <...> Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой цены, потому что мы делаем это возможным. <...> Нам кажется, что мы заслуживаем иметь большой процент от этой цены", - уверен Трамп.

"Мы не хотим проблем с безопасностью с Китаем, это должна быть американская компания, американская безопасность, ей должны владеть здесь, мы не хотим никаких проблем с безопасностью", - добавил он.

Ранее в понедельник Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов.

31 июля Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Американская компания планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.