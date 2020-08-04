Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Белоруссия потеряла от противоречий с Россией в нефтяной сфере 1,5 млрд белорусских рублей (около $600 млн). Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Мы в этой непростой ситуации (пандемии - прим. ТАСС) не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно 500 млн рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в тех условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд [белорусских] рублей", - сказал Лукашенко

Президент также отметил, что Белоруссия потеряла за пять лет около $9,5 млрд от дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет", - сказал Лукашенко. "А это - пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, - добавил он. - Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным".

"Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив, заявил Лукашенко. - Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время больших возможностей. У нас есть шансы прибавить: эпидемия оголила рынки - и появилась перспектива по многим товарам занять новые ниши". "Поэтому, чего бы это ни стоило, правительству и Национальному банку необходимо все ресурсы и резервы направить в реальный сектор экономики", - подчеркнул Лукашенко. "Цель одна - спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру", - заявил президент Белоруссии.