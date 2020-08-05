В Совфеде не видят, как можно сократить объемы финансирования своей деятельности

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Любое сокращение объемов финансирования должно производиться на основании конкретных расчетов, пока непонятно, за счет каких источников можно снизить объемы финансирования Совета Федерации, заявил ТАСС в среду глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Считаю, что сокращение необходимо производить только по конкретным статьям. Если Минфин видит, какие статьи можно сократить, то пусть предлагает. Если предлагает, например, сократить на международную деятельность, то не будем ездить и отстаивать интересы России на международных площадках. Если предлагает сократить расходы на работу в регионах, то меньше будем встречаться с нашими гражданами, соответственно, они будут находиться в неведении, чем занимается Госдума и Совет Федерации, какие законы принимаются", - сказал сенатор.

"Я, например, пока не понимаю, за счет каких источников может происходить такое сокращение, тем более, что мы ежегодно смету расходов используем почти полностью, а если даже какие-то финансовые ресурсы остаются, то мы перечисляем обратно в Минфин", - подчеркнул Тимченко.

Сенатор также назвал серьезным предлагаемое Минфином сокращение. Он добавил, что не видел официальной информации об этом предложении ведомства, пояснив, что любое подобное решение должно приниматься на основании конкретных расчетов и показателей.

Минфин ранее предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на деятельность Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты. В частности, расходы на деятельность Совета Федерации в 2021 году предлагается сократить на 3%, до 6,97 млрд рублей, в 2022 году - на 4,6%, до 7,02 млрд рублей, в 2023 году - на 2,4%, до 7,18 млрд рублей.