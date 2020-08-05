В Госдуме готовы при необходимости обсудить ограничение своих расходов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") считает, что в случае необходимости Госдума может обсудить ограничение расходов на свою деятельность в 2021-2023 годах. Об этом депутат сообщила ТАСС в среду.

"В нашем комитете, который отвечает в том числе за утверждение различных смет Госдумы, этот вопрос еще не обсуждался, но я думаю, что инициатива Минфина (о сокращении расходов на деятельность парламента в 2021-2023 годах - прим. ТАСС) связана в целом с сокращением бюджета по всем направлениям в связи с ситуацией в стране, с пандемией. Госдума всегда, когда были сложные времена, сокращала свои расходы, я думаю, что как минимум увеличиваться они точно не будут в виду текущей ситуации", - отметила Костенко.

По ее словам, депутаты будут принимать решение, "адекватное ситуации". "Мы будем со своей страной, и если наши избиратели будут в чем-то ограничены в текущий период, то и мы тоже, безусловно, ограничим себя <...>", - подчеркнула Костенко.

Минфин ранее предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на деятельность Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты. В частности, расходы на деятельность Госдумы в 2021 году предлагается сократить на 2,9%, до 12,74 млрд рублей, в 2022 году - на 4,5%, до 12,11 млрд рублей, в 2023 году - на 2%, до 12,43 млрд рублей.