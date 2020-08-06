США угрожают оператору порта, где хранятся трубы для "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая является оператором порта Мукран, где хранятся трубы для завершения трубопровода "Северный поток - 2", и пригрозили "финансовым разрушением" предприятия в случае какого бы то ни было участия в продолжении работ над проектом. Выдержки из послания в четверг приводит газета Handelsblatt.

"Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток - 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", - говорится в письме.