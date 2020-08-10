Опрос: россияне хотели бы получать около 60 тыс. рублей после выхода на пенсию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне хотели бы получать 59 тыс. рублей после выхода на пенсию, по их мнению, именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте. Такая информация приводится в опросе НПФ Сбербанка (есть в распоряжении ТАСС).

При этом мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины - 56 тыс. рублей. Наибольшую пенсию хотели бы получать студенты (62 тыс. рублей) и люди с высшим образованием (61 тыс. рублей).

Согласно данным опроса, самую высокую пенсию хотели бы иметь маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тыс. рублей.).

В опросе НПФ Сбербанка также указано, что пенсионные ожидания россиян зависят и от региона проживания. "Самый большой доход в старости хотят получать москвичи - 92 тыс. рублей в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте - жители Владивостока (78 тыс. рублей), на третьем - петербуржцы (70 тыс. рублей). Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 тыс. рублей)", - отмечается в результатах опроса.

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек.