В АТОР считают, что около 4,5-5 млн россиян в текущем сезоне могут отдохнуть за границей

"С учетом определенной погрешности мы можем сказать, что на зарубежных направлениях в этом сезоне - пока сложно сказать до конца года, мы не можем сказать, что будет до конца года - поток туристов может составить в совокупности около 4,5-5 миллионов человек. Это очень оптимистичная картина. Мы ориентируемся на данные спроса, в первую очередь, на Турцию, а также на тот сегмент, который через Турцию выбирает другие направления", - сказала она.

Спрос на Турцию сейчас характеризуется как очень высокий, сообщила Ломидзе. "Сенсации не произошло. Все первые чартеры в Анталью заполнены, туроператоры говорят о высоком спросе на Турцию. Напомню, эта страна оставалась лидером по спросу среди зарубежных направлений и в прошлые годы. По нашим прогнозам, она останется лидером по выезду и в этом году", - подчеркнула она. По словам исполнительного директора АТОР, продажи туров в Турцию вплоть до конца августа идут с высокими темпами. "Это, конечно, пока еще не показатели прошлого года, когда множество туров в Турцию было куплено еще по раннему бронированию, но спрос приближается к показателям августа 2019 года. Турцию ожидает хороший сезон на российском туристическом рынке", - заключила она.

Правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прекращенного 27 марта из-за пандемии коронавируса. Пока полеты разрешены в три страны - Великобританию, Танзанию и Турцию. 1 августа в Абхазии были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы, что произошло синхронно с РФ.

Ломидзе отметила, что по итогам 2019 года в Турцию выехало порядка 5,5-5,8 млн туристов, а в Абхазию - более 1 млн. "Я думаю, что пропорция так и сохранится, но, может быть, чуть меньше будет разрыв - разница будет не в 5 раз, а, может быть, в 3 раза. Поток в Турцию в конечном итоге будет больше - турецкий рынок более емкий, чем абхазский. Танзания пока не выстрелила совсем. Великобритания с учетом двухнедельного карантина для граждан туда прибывающих вряд ли может рассматриваться как полноценное туристическое направление", - отметила Ломидзе.